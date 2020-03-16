هجمات التاجي بالعراق.. تصعيد محتمل وعين على الباتريوت

2020/03/16 | 12:15

اخبار السعودية )- بعد يوم على استهداف قاعدة التاجي العراقية للمرة الثانية، ظهر مساء أمس فصيل جديد حمل اسم "عُصبة الثائرين"، متبنياً الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت القاعدة شمال العاصمة بغداد.وكانت القاعدة التي

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