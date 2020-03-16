الصحة العراقية: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/16 | 14:19

اخبار السعودية )- سجَّلت وزارة الصحة العراقية، الأحد، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الحالات

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