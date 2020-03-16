بعد الفشل.. الكتل الشيعية في العراق تستنجد بالرئيس

2020/03/16 | 17:25

اخبار السعودية )- بعد مرور أسبوعين على إعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي انسحابه من تشكيل الحكومة، ما زال البرلمان العراقي الحالي يعاني انقساماً "واسعاً" بين الكتل الكبرى حول موضوع رئاسة الوزراء، في

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