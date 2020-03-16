العراق يعلق الرحلات الجوية لمنع انتشار كورونا

2020/03/16 | 21:02

اخبار السعودية )- أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الاثنين، تعليق كافة الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك بعدما علّق العراق، أمس الأحد، جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد

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