عودة الصواريخ مجددا.. صاروخان على قاعدة جنوب بغداد

2020/03/17 | 10:56

اخبار السعودية )- في وقت سياسي و"صحي" حرج في العراق، عادت لغة الصواريخ مجدداً إلى الساحة العراقيةفقد أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي على تويتر بسقوط صاروخين على مواقع قوات أمنية في معسكر بسماية جنوب شرق

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