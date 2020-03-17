الإصابات بكورونا ترتفع في العراق.. تسجيل 21 حالة جديدة

2020/03/17 | 15:03

اخبار السعودية )- سجَّلت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 154 حالة إصابة مؤكدة.وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الحالات

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