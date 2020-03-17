أول مطالب صالح من رئيس الحكومة العراقية المكلف

2020/03/17 | 18:39

اخبار السعودية )- بعد إعلانه تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إنه "يأمل في إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين".وفي التفاصيل، أفاد

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