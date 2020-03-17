مهاجمو التاجي ملاحقون.. والتحالف يعيد تمركزه في العراق

2020/03/17 | 19:10

اخبار السعودية )- بعد أيام على استهداف قاعدة التاجي العراقية للمرة الثانية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، أنها ناقشت مع السلطات العراقية ملاحقة المهاجمين.فيما يعيد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات

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