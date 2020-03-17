العراق.. إغلاق الحركة في مطار النجف الدولي بالكامل

2020/03/17 | 19:41

اخبار السعودية )- قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء على تليغرام، نقلا عن محافظ النجف لؤي الياسري، تأكيده إغلاق الحركة في مطار النجف الدولي بالكامل.يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة العراقية، الجمعة، ارتفاع حالات

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