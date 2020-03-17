 الزرفي أمام مفترق صعب.. أحزاب عراقية تؤيد وأخرى تعارض

2020/03/17 | 21:14

اخبار السعودية )- ما إن أعلن رئيس الجمهورية في العراق برهم صالح، الثلاثاء، عن ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي رئيسا مكلفا للحكومة المقبلة، حتى انهالت ردود الأفعال بعدها.فالرئيس الذي لم ينتظر طويلا ليعلن التكليف

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