قوات التحالف الدولي تسلّم قاعدة القائم للعراق

2020/03/17 | 21:45

اخبار السعودية )- أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، تسليم قاعدة القائم لقوات الأمن العراقية، وذلك بعدما كشف عن عملية إعادة تمركز لقواته المتواجدة في القواعد العسكرية هناك.وكان المتحدث

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