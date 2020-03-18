بغداد.. سقوط 3 صواريخ كاتيوشا خارج المنطقة الخضراء

2020/03/17 | 23:49

اخبار السعودية )- أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الثلاثاء، عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا خارج المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.كما أكدت أن الصواريخ أصابت مبنى خارج المنطقة الخضراء.

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