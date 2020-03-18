بومبيو: سندعم رئيس الوزراء العراقي.. بشروط

2020/03/18 | 01:22

اخبار السعودية )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان‭

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