سقوط صاروخي كاتيوشا خارج المنطقة الخضراء في بغداد

2020/03/18 | 02:55

اخبار السعودية )- أعلن الجيش العراقي في بيان أن صاروخين سقطا خارج المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد الثلاثاء دون أن يسببا أي إصابات.وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل ميليس

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