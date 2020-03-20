2020/03/20 | 10:07

اخبار السعودية )- وسط تزايد الأنباء عن خلافات تعصف بفصائل الحشد الشعبي، التقى أحمد الصافي وكيل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في العراق الخميس بأربعة فصائل من فصائل العتبات الموالية للسيستاني (فرقة العباس القتالية،

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