رغم منع التجول... عراقيون يتدفقون إلى الكاظمية ببغداد

2020/03/20 | 10:38

اخبار السعودية )- على الرغم من فرض حظر التجول من قبل السلطات العراقية، في أكثر من نصف محافظات البلاد الـ18، ودخل مساء الثلاثاء الماضي حيز التنفيذ لستة أيام في بغداد، ثاني العواصم العربية اكتظاظاً بالسكان، للحد من

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