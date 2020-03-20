العراق.. هروب مصاب بكورونا من المستشفى وإعادته بالقوة

2020/03/20 | 13:13

اخبار السعودية )- أعلنت مديرية الصحة في محافظة الديوانية بالعراق، اليوم الجمعة، هروب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا من مستشفى الشامية.وقالت المديرية في بيان إن "أحد المرضى راجع المستشفى لشعوره بأعراض الأنفلونزا من خلال

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