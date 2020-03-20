عمليات بغداد: سنعتقل كل مخالف لحظر التجول

2020/03/20 | 14:46

اخبار السعودية )- ناشدت السلطات العراقية الجمعة المراجع الدينية في البلاد حث المواطنين على الالتزام بحظر التجول، كما شددت "عمليات بغداد" على أن القوات الأمنية ستعتقل أي مخالف للحظر، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا.وطالبت

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