وزير الصحة العراقي الأسبق: منع التجول ببغداد لن ينفع

2020/03/20 | 14:46

اخبار السعودية )- أكد وزير الصحة العراقي الأسبق صالح الحسناوي، الجمعة، أن قرار منع التجوال، المتخذ من قبل الحكومة العراقية في بغداد لمدة 6 أيام كمرحلة أولية، لن يجدي نفعاً في مواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن السبب يعود

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