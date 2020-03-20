2020/03/20 | 17:52

اخبار السعودية )- بعدما ناشدت السلطات العراقية الجمعة المراجع الدينية في البلاد حث المواطنين على الالتزام بحظر التجول، مشددة على أن القوات الأمنية ستعتقل أي مخالف للحظر منعاً لتفشي فيروس كورونا، نفذت بالفعل تهديدها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال 27 مخالفاً لحظر التجول) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اعتقال 27 مخالفاً لحظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).