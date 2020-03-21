أكثر من 200 مخالف لحظر التجول في بغداد.. رغم المناشدات

2020/03/21 | 09:53

اخبار السعودية )- بعد مناشدة الرئاسات الثلاث العراقيين الالتزام بالتعليمات التي تصرها الجهات المختصة لا سيما لجهة تجنب التجمعات وعدم الاختلاط، والبقاء في المنازل، وسط عدم التزام من قبل العيد من المواطنين، أعلنت عمليات

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