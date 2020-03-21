200 مخالف لحظر التجول ببغداد.. العراقيون لا يلتزمون

2020/03/21 | 10:24

اخبار السعودية )- بعد مناشدة الرئاسات الثلاث العراقيين الالتزام بالتعليمات التي تصرها الجهات المختصة لا سيما لجهة تجنب التجمعات وعدم الاختلاط، والبقاء في المنازل، وسط عدم التزام من قبل العديد من المواطنين، أعلنت عمليات

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