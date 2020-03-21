حكومة العراق.. الكتل الشيعية تتفق على الرفض

2020/03/21 | 16:24

اخبار السعودية )- يبدو أن الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم مؤخرا بين قادة الكتل الشيعية وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، أثارت جدلا واسعا، حيث أعلنت تلك الكتل صراحة

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