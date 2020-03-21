العراقيون يتحدون فرض التجول.. وعشرات الآلاف يجتمعون

2020/03/21 | 16:55

اخبار السعودية )- رغم فرض حظر التجول في أكثر من نصف المحافظات العراقية الـ18، منذ مساء الثلاثاء الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، تجمع عشرات الآلاف من العراقيين السبت في بغداد ومدن عدة من البلاد لإحياء ذكرى أحد أئمة

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