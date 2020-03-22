2020/03/22 | 13:34

اخبار السعودية )- أكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية في العراق، أن قرارات مهمة حول وباء كورونا ستصدر اليوم الأحد، من الاجتماع المشترك لخليتي الأزمة الحكومية والبرلمانية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي أصبح خطرا جدا وعلى

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