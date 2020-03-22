كواليس الصراع على رئاسة وزراء العراق

2020/03/22 | 18:13

اخبار السعودية )- دخلت القوى السياسية والكتل الحزبية المعنية بتكليف رئيس الوزراء اجتماعات وصراعات مغلقة منذ أيام، آخرها كان اجتماع يوم أمس في العاصمة العراقية بغداد وضم الاجتماع قادة وزعماء كتل وقوى سياسية شيعية،

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