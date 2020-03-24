العراق.. حجر صحي على مستشفى بعد إصابة أحد العاملين

2020/03/24 | 08:18

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن الحجر الصحي على كامل العاملين في مستشفى بَلَدْروز بمحافظة ديالى، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا، وإخلاء مستشفى الكَرْخ في بغداد من المرضى وإعداده

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