العراق: سنعتقل من يخالف حظر التجول

2020/03/25 | 10:36

اخبار السعودية )- بعدما ارتفع مجموع الإصابات المشخصة في العراق بفيروس كورونا 316، والوفيات 27، إثر إعلان وزارة الصحة العراقية تسجيل 50 إصابة جديدة، الثلاثاء، حذرت قيادة عمليات بغداد مجدداً من خرق حظر التجول المفروض في

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