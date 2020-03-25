2020/03/25 | 16:47

اخبار السعودية )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأربعاء، مغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية.وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الفرنسية تغادر أراضي العراق.. بتنسيق مع بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الفرنسية تغادر أراضي العراق.. بتنسيق مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).