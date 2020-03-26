كورونا.. فرنسا تسحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر

2020/03/26 | 00:29

اخبار السعودية )- أعلنت فرنسا، ليل الأربعاء، أنها تسحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

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