مقتل جنديين تركيين بهجوم أكراد شمال العراق

2020/03/26 | 01:00

اخبار السعودية )- قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخران في هجوم بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد بمنطقة هفتانين شمال العراق.وأضافت الوزارة أنها انتقمت من منفذي الهجوم.وقالت الوزارة

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