فرنسا تسحب قواتها من العراق بسبب كورونا

2020/03/26 | 02:02

اخبار السعودية )- أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مساء الأربعاء أنّ باريس قرّرت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون في عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّي وباء كوفيد-19 في هذا البلد.وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه

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