الهجوم 25.. سقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد

2020/03/26 | 05:39

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية، فجر الخميس، بسقوط صاروخي كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.إلى ذلك، قال شهود عيان إن صفارات الإنذار انطلقت من المنطقة الخضراء، في وقت

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