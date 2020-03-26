حظر تجول بالعراق.. ووزير يقيم حفلاً بزمن كورونا

2020/03/26 | 09:47

اخبار السعودية )- على الرغم من التدابير المشددة التي اتخذتها معظم دول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وبينها العراق، إلا أن أرقام الإصابات والوفيات مازالت تتزايد.وتلاقت تلك الدول مع بعضها بتدابير مشتركة ضد

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