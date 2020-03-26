العراق.. تمديد حظر التجول حتى 11 إبريل

2020/03/26 | 12:53

اخبار السعودية )- في إطار الجهود لمكافحة فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء العراقي، الخميس، تمديد حظر التجول في البلاد حتى 11 إبريل/نيسان المقبل.

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