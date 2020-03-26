ارتفاع ضحايا كورونا في العراق.. 36 إصابة جديدة ووفاة 7

2020/03/26 | 17:01

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراقي، الخميس، عن تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي: 8 في بغداد الرصافة، 1 في بغداد مدينة الطب، 1 في بغداد الكرخ، 9 في البصرة، 7 في كربلاء،

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