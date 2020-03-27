بغداد.. سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء

2020/03/27 | 03:52

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية فجر الخميس بسقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.كما أفادت المصادر بتحليق مروحيات يعتقد أنها أميركية فوق المنطقة الخضراء في بغداد

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