عزل مناطق عراقية موبوءة بكورونا.. وتحذير من كارثة

2020/03/29 | 12:07

اخبار السعودية )- كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك

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