إطلاق سراح عراقي رفض تسليم مصابة كورونا وهدد بالنار

2020/03/30 | 12:52

اخبار السعودية )- أفاد محافظ البصرة العراقية، أسعد العيداني، الاثنين، أنه سيتم اليوم إطلاق سراح المتهم الذي هدد بإطلاق العيارات النارية، الأحد، على المفرزة الطبية التي كانت قد طلبت منه تسليم مصابة بكورونا.وكان الرجل قد

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