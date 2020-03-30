العراق: ضرب قواعدنا أو الممثليات الأجنبية انتهاك للسيادة

2020/03/30 | 12:53

اخبار السعودية )- حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، الاثنين، "من مغبة القيام بأعمال حربية مضادة غير مرخص بها"، معتبراً إياها تشكل تهديداً لأمن المواطنين وانتهاكاً لسيادة البلاد.وذكر بيان للمكتب

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