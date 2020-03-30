العراق.. تمديد حظر التجول في كربلاء إلى 11 أبريل

2020/03/30 | 16:29

اخبار السعودية )- ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحافياً وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية

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