العراق.. 83 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 9 حالات شفاء

2020/03/30 | 21:07

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة كما سجلت الوزارة 9 حالات شفاء تام من الفيروس.وكان العراق قد أعلن ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا

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