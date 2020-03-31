2020/03/31 | 08:26

اخبار السعودية )- بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ باليستية، نشر الجيش الأميركي التابع للتحالف الدولي في العراق، الاثنين، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.في التفاصيل، وصلت إحدى بطاريات الصواريخ إلى قاعدة "عين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("باتريوت" أميركية تصل قاعدة عين الأسد في العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("باتريوت" أميركية تصل قاعدة عين الأسد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).