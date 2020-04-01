2020/04/01 | 14:18

اخبار السعودية )- بعد أنباء عن تحركات للقوات الأميركية من أجل مواجهات الميليشيات الموالية لطهران في العراق، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، من "عدم استقرار كارثي" في المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إیران: تحركات أميركا العسكرية في العراق تزعزع الاستقرار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إیران: تحركات أميركا العسكرية في العراق تزعزع الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).