قائد فيلق القدس الجديد ببغداد.. في أول اختبار عراقي له

2020/04/01 | 19:58

اخبار السعودية )- وصل قائد فيلق القدس الإيراني الجديد، إسماعيل قأني، إلى بغداد هذا الأسبوع، وفقاً لما قاله مسؤولون عراقيون لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، في ظل فشل الكتل العراقية بالتوافق على تشكيل حكومة

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