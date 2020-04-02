رويترز: عدد حالات كورونا الفعلي بالعراق يفوق المعلن بآلاف

2020/04/02 | 20:34

اخبار السعودية )- نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وعن مسؤول في وزارة الصحة العراقية، وعن مسؤول سياسي كبير، اليوم الخميس، تأكديهم

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