تصوير جوي للسفارة في بغداد.. توتر واشنطن طهران لم يهدأ

2020/04/03 | 12:02

اخبار السعودية )- ما زال التوتر بين أميركا وإيران مستمراً لا سيما على الساحة العراقية.ويبدو أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني الجديد، إسماعيل قآني، إلى بغداد هذا الأسبوع، في ظل فشل الكتل العراقية بالتوافق على تشكيل

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