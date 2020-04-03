48 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والإجمالي 820

2020/04/03 | 19:16

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة العراقية على فيسبوك، الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 820.كما أشارت إلى شفاء 24 شخصاً وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية إلى 226.تعليق عمل رويترزفي

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