حكومة العراق.. برنامج جاهز وعمل على 4 محاور

2020/04/04 | 08:42

اخبار السعودية )- مؤكدا على عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، نيته تقديم برنامجه الحكومي، السبت.في التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزير قوله

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