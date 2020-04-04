2020/04/04 | 09:13

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث في العراق بمصرع عنصر أمن متأثراً بجراحه أثناء مواجهات بين قوات الشغب ومتظاهرين خالفوا فرض حظر التجوال في الناصرية جنوب البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما ارتفع عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصر أمن بالناصرية باشتباكات مع مخالفي حظر التجول) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصر أمن بالناصرية باشتباكات مع مخالفي حظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).